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        Haberler Spor Basketbol STBL Aliağa Petkimspor: 76 - Galatasaray Ekmas: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 76 - Galatasaray Ekmas: 74 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor evinde Galatasaray Ekmas'ı 76-74 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:58 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:58
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        Galatasaray, Aliağa deplasmanında mağlup oldu
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        Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 22-16, ilk yarısı 42-36, üçüncü periyodu da 62-53 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.

        Galatasaray bitime 11 saniye kala Walden'la skoru 75-74'e getirip farkı 1'e indirse de ev sahibi Efianayi'nin serbest atışıyla durumu 76-74'e getirdi. Son hücumda sarı-kırmızılılar Walden'la 3 sayılık atıştan yararlanamayınca kazanan Petkim oldu.

        Ligde evinde 2'de 2 yapan Aliağa ekibinde Zoriks 15, Efianayi 14, Thomas 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bu sezon 2'de 2 yaptıktan sonra ilk mağlubiyetiyle tanışan Galatasaray'a ise Martin'in 25 sayısı yetmedi.

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