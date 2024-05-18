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        Haberler Spor Basketbol Aliağa Petkimspor: 71 - Fenerbahçe Beko: 100 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 71 - Fenerbahçe Beko: 100 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 100-71 yenen Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:35
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        Fenerbahçe Beko yarı finalde!
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        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 100-71 mağlup ederek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

        Karşılaşmanın başında Hayes-Davis ve Sertaç ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 9-7 üstün geçti. Aliağa Petkimspor, 8'inci dakikada Mahir Ağva'nın basketiyle 15-14 öne geçtiği periyodu 21-16 önde tamamladı.

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        İkinci periyodun başında 21-21 eşitliği sağlayan konuk ekip, üstünlük kurduğu periyodun bitimine 5 dakika kala farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 35-28. Melih ve Hayes-Davis'in basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 12 sayılık farkla 48-36 önde gitti. Üçüncü periyodun başında farkı 17 sayıya (53-36) yükselten sarı-lacivertli ekip, periyodu 21 sayı farkla 73-52 üstün tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 100-71 galip ayrıldı.

        SALON: ENKA

        HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Tolga Edis

        ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 14, Yunus Sonsırma 3, Thomas 7, Aldrdige 7, Simmons 6, Emre Tanışan, Zoriks 9, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 18, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor 2

        FENERBAHÇE BEKO: Calathes, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 15, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 4, Sestina 10

        1'İNCİ PERİYOT: 21-16

        İLK DEVRE: 36-48

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-73

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 71-100

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