Ali Yüce'ye DEİK'te önemli görev

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Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanlığı görevini üstlendi.

Yüce aynı zamanda Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de yürütecek.

DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanlığı’na seçilen Yüce Auto ŠKODA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce yaptığı açıklamada, başkanlığı döneminde marka işbirliğinin yanı sıra Türk ve Çekya halklarının dayanışması ile birlikte kültür başta olmak üzere her türlü sosyal ve ticari işbirliğine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Yüce, temel felsefesi ticari diplomasi olan DEİK’in bu alanda yaptığı çalışmalara desteklerinin artarak süreceğini de kaydetti.

Yüce Auto olarak Çekya’nın bir dünya markası olan Skoda’nın Türkiye distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdürdüklerini de söyleyen Yüce, "Bu önemli görevin bilincinde, iki ülke adına iş hacimlerini geliştirecek hamleleri değerli üyelerimizle beraber yapma kararlılığındayız. Bu dönem sonunda ticari diplomasi faaliyetlerimize güç katacağımızı düşünerek, DEİK bünyesine ve kuruluş amacına uzun yıllar hizmet etmek en büyük amacım olacaktır" ifadelerini kullandı.