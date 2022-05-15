Ali Yerlikaya Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti

Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 ÇanakkaleKöprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.

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