Galatasaray, genç forveti Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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