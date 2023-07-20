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        Haberler Motor Sporları Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Estonya'da podyum hedefliyor - Motor Sporları Haberleri

        Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Estonya'da podyum hedefliyor

        Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) İtalya'da elde ettiği 3'üncülük ile hızlı bir başlangıç yapan Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, ikinci etap için Estonya'da da podyum hedefliyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:25
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        Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi podyum hedefliyor
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        Motorsporlarında Formula 1'den sonraki en önemli organizasyon olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) heyecan Estonya Rallisi ile devam ediyor. Sezonun ilk yarışında İtalya'da 3'üncülük elde eden Castrol Ford Team Türkiye ekibinde başarılı pilot Ali Türkkan ile tecrübeli co-pilot Burak Erdener, Estonya'nın Tartu kentinde etaba çıktı. Sezonun ikinci yarışında da podyum hedefleyen ikili, WRC3 kategorisinde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Ali Türkkan - Burak Erdener ikilisi bugün koşulan ilk etapta ise kategorisinde ikincilik elde etti.

        ALİ TÜRKKAN: HEDEFİMİZ KALAN YARIŞLARI DA PODYUMDA BİTİRMEK

        Kariyerinde bir çok başarısı bulunan genç pilot Ali Türkkan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Dünya Ralli Şampiyonası'nın bizim için 2'nci yarışı olan Estonya için bugün start düğmesine bastık. Test etabında en iyi ikinci zamanı yaparak yarışa güzel başladık. İlk yarışımız Sardinya'da üçüncü olmuş ve podyumda bitirmiştik. Hedefimiz Castrol Ford Team Türkiye olarak kalan yarışları da podyumda bitirmek ve Estonya özelinde bu zorlu şartlarda 1-2 etap galibiyeti ile bu podyumu taçlandırmak. Burada şartlar çok zor, rakipler çok hızlı. Ama biz de ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız. Bizi desteklemeyi unutmayın" dedi.

        MURAT BOSTANCI: AMACIMIZ TÜRK BAYRAĞINI EN İYİ ŞEKİLDE DALGALANDIRMAK

        Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu ve takım menajeri olan şampiyon pilot Murat Bostancı ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci yarışımıza geldik, Estonya'dayız. Estonya Rallisi bugün başladı. Genç pilotumuz Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ikinci yarışımıza çıkıyoruz. İlk yarış olan Sardinya Rallisi'nde podyumda üçüncü olarak bitirmiştik. Yani Dünya Ralli Şampiyonası'na girer girmez ne kadar iddialı olduğunu gösterdi genç pilotumuz Ali Türkkan. Bu yarışta da bu coğrafyada ilk defa yarışacak olmasına rağmen bugün yapılan deneme etabında ikinci dereceyi yaptı. Yani yine ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Burada amacımız Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak, ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek. Bugün başladığımız yarış pazar gününe kadar devam edecek" diye konuştu.

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