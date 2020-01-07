07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 10. sırada tamamlayan Altay, devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Yoğun bir kamp dönemi geçiren İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Ali Tandoğan, takımın son durumu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
“SEZONU İYİ YERLERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”
Altay’ın ligin 17 haftalık bölümündeki performansını değerlendirerek konuşmasına başlayan Tandoğan, “Zaman zaman beklentilerin çok yüksek olduğu ortamlarda istediğiniz sonuçları alamadığınızda doğal olarak oyuncular düşüş yaşayabiliyorlar. Biraz şansa ihtiyacınız olduğu süreç olabiliyor, şansı da herkes kendi oluşturur. Biz geldikten sonra şunu gördük ki takım biraz kopuk. Saha içerisinde kopuk anlamında söylemek istiyorum. Bunu biraz tamamlamaya çalıştık. Çok kısa sürede oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştılar, kolay değildi. Bir de çok zor maçlar oynadık. Adana Demirspor, Erzurumspor, Giresunspor bunlar çıkış yakalayan takımlardı. Buradan aldığımız puanlar bizim için çok değerliydi. Çok kötü de geçebilirdi, futbolun içinde olan şeyler bunlar. Ama biz iyi geçirdik. İkinci yarı çok daha zor olacak. Herkesin birbirini çok rahat yenebileceği bir ligdeyiz. Daha önceki dönemlerde bunlar yaşanmıyordu. Sürprizler nadir olurken burada çok fazla sürprizler olmaya başladı. Çok iyi hazırlanıp ve çok disiplinli oynayıp sezonu iyi yerlerde bitirmek niyetimiz” diye konuştu.
“İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”
Yeteneğin yanında futbolcunun oyun disiplini içerisinde olması gerektiğine dikkat çeken Ali Tandoğan, “Bugün elinizde bir Messi olsa zaman zaman bazı fedakarlıklar yaparsınız. Ama bizde öyle bir oyuncu yok. Bu ligde çok koşmayan, çok mücadele etmeyen takımlar başarıya ulaşamıyor. Benim oyun felsefemde takım oyunu var. Biz sezon başı kampında olmadığımız için neler yaptıklarını, nasıl ilerlediklerini bilmiyoruz ama geldikten sonra çok yol kat etmeye başladılar. Daha da iyi olacağız. Ama zamana ihtiyacımız var, hemen olacak bir şey değil. Maç periyodunda da çok fazla zamanımız olmadı. Üçer günlük antrenmanlarda ara yükleme yaptık derken hemen maç haftası geliyordu. Burada hızlandırılmış yüklemeler yapıyoruz. 1 ay aramız olmadığı için kondisyon yüklemesi zamanımız da çok olmuyor. Ben iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Tandoğan, play-off şanslarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:
“Hedeflerimiz arasında tabii ki bunlar var. Biz Altay kulübüyüz. Allah kötü günler yaşatmasın bize. Ama futbolun içinde her şey var. Biz o günleri yaşamak istemiyoruz. Hedefimiz hep yukarıya olacak.
“KLOPP DÜNYA ÜSTÜNDE BİR HOCA”
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile benzer yapıda olduklarını dile getiren genç teknik adam, “Beğendiğim Klopp var. Hoşuma gidiyor, çok iyi hoca. Onun belgesellerini izlediğimde düşünce yapımız ve oyuncularla ilişkilerimiz birbirine çok benziyor. Tabii o dünya üstünde bir hoca şu anda. Bizim o noktalara gelebilmemiz için çok çalışmamız lazım. İnşallah bunu başarıp belki de ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.
“AVRUPAYA AÇILMAM GEREKİYOR”
Ali Tandoğan, kariyer hedefline ilişkin olarak da, “İlk başlarda hedefim Türkiye Ligi’nde en üst takımlardı. Şimdi inşallah Avrupa’ya açılırız, açılmam gerekiyor” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!