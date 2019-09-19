Bu yaz Harbiye Açıkhava Konserleri’nin finalini “Güldür Güldür Show” alkışlar ve kahkahalarla yaptı. Etkinliğe saatler kala biletleri tükenen gösterinin merdiven biletleri için gişe önünde kuyruk oluştu.

Kahkahaların ve eğlencenin bir dakika durmadığı geceye Ali Sunal, duygusal bir konuşmayla başladı. “10 sene önce bu işe başladığımızda bizi izlemeye gelen 50 kişi vardı. Bugün burada ise Harbiye Açıkhava’daki en kalabalık ekibiz çünkü burada sahneye çıkan 5021 kişiyiz, çünkü sizler de bu formatın içindesiniz ve renk katıyorsunuz” dedi.

Güldür Güldür’ün yeni sezonunda verdikleri aranın ardından izleyicisiyle yeniden buluşacak olan Aylin Kontante, Çağlar Çorumlu ve ekibe yeni katılan İrem Kahyaoğlu da seyirci karşısına çıktı.

Ekibi izlemeye gelenler arasında Volkan Demirel-Zeynep Demirel ve Egemen Korkmaz-Ezgi Korkmaz çiftleri de vardı.