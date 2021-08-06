2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Bu yıl birçok Türk sporcu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazandı.

ALİ SOFUOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi : 03/06/1995 (26 yaşında)

Boy / Kilo : 170cm / 68kg

Kulübü : Kağıthane Belediyespor

Üniversite : Marmara Üniversitesi

Mesleği : Beden Eğitimi Öğretmeni