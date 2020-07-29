Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, Galatasaray´ın kurucu başkanı Ali Sami Yen´in gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bugün kurucumuz, ilk başkanımız, 1 numara kulüp üyemiz merhum Ali Sami Yen Bey´in vefatının 69´uncu yıl dönümü. Kendisini Galatasaray Spor Kulübü olarak saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Temmuz 1951 yılında vefat etmişti. Aradan geçen her gün kulüp olarak özlemle anıyoruz kendisini. Galatasaray Spor Kulübü´nün kurulduğu 1905 yılı dönemine bakarsak, aslında Türk milletinin emperyalist güçler tarafından Anadolu´dan atılması için yapılan çalışmaların atmosferinde kurulmuştur bu kulüp. Bir nevi emperyalist güçlere karşı bir başkaldırı, bir isyan, Türk milletini bu başkaldırıya karşı uyanık tutmak üzere kurulmuştur ki merhum kurucu başkanımız esas hedefimizin Türk olmayan takımları yenmek olduğunu söylemiş ve Galatasaray Spor Kulübü´ne bunu hedef göstermiştir. Galatasaray da bu hedefler doğrultusunda bütün faaliyetlerini, çalışmalarını yapmıştır ve bu konuda başarılı olmuştur. Çok daha başarılı günler olacaktır. Galatasaray´ın genlerinde bu hedef, ilke vardır. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.
"SPORDAKİ KARDEŞLİĞİ, DOSTLUĞU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMAMIZ LAZIM"
Ali Sami Yen´i anma törenlerinde her yıl olduğu gibi Beşiktaş eski başkanlarından Süleyman Seba´nın da mezarını ziyaret ettiklerini belirten Günay, "Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var. Özellikle son yıllarda. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz bir gelenek haline getirdik. Her yıl merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde yine merhum Süleyman Seba Bey´i de ziyaret ediyoruz. Sporun felsefesinde barış ve kardeşlik var. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Galatasaray olarak bu konuda da öncü bir tavır içerisindeyiz. Sonuçta spordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Aksi takdirde spor yapmanın bir manası yok. O yüzden ihmal etmiyoruz. Her sene merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde Süleyman Seba Bey´in de mezarını ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!