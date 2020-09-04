Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, güzel bir sezonun kendilerini beklediğini, Süper Lig'e güzel başlangıç yapmak istediklerini ve Avrupa kupalarını hedeflediklerini söyledi.
Öztürk, kulübün Instagram hesabından katıldığı canlı yayında, açıklamalarda bulundu, taraftarın sorularını cevapladı.
Kadrolarına kattıkları yıldız oyuncu Nuri Şahin'i "çok büyük marka" olarak nitelendiren Öztürk, gelecekte de Türk futbolunda ciddi anlamda rol almak isteyen bu futbolcunun transferini Antalyaspor'un geleceğini düşünerek yaptıklarını ifade etti.
Öztürk, Nuri Şahin'in takıma pozitif etkisini göstermeye başladığını, ciddi katkısı olacağına inandıklarını vurguladı.
"SİNAN BENCE DOĞRU KARAR VERMEDİ"
Geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bir sezon daha takımlarında kalmasını istediği Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı ufak bir hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Öztürk, şöyle konuştu:
"Bence kariyeri için doğru karar vermedi. Kendisi yanlış karar verdi bence. '5-6 sene sonra tekrar gelebilirim' diyor da o 5-6 ay olmasın inşallah. Geldiğinde de inşallah biz durumumuza bakalım. Bu sefer artık gidip de Fenerbahçe'de oynadığında yapamamış bir oyuncu olarak gelecek bize. Mali şartlar da ona göre olur. Planlamamıza bakarız, ihtiyacımız var mı yok mu. Çünkü satabileceğimiz bir oyuncu konumundan çıkıyor."
YENİ TRANSFER YAYINA ÇIKTI
Öztürk, yeni transferleri Alman futbolcu Sidney Sam'ı da sürpriz yaparak canlı yayında taraftarla buluşturdu.
Yıldız oyuncuları Lukas Podolski'nin Sam'ın transferinde ciddi emeği olduğunu vurgulayan Öztürk, "Nuri Şahin'in, Podolski'nin daha önce karşılıklı ve birlikte oynadıkları bir oyuncu Sidney Sam. Gelecek anlamında da performans beklediğimiz bir futbolcu. 1+1 sözleşme imzaladık. Böylece planlamamızda olan kanat forvet transferini de yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.
Sidney Sam da Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu, takımın başarısı için önemli katkılar sunmak istediğini söyledi.
STOPER TRANSFERİ YAKIN
Yeni transferleri Sam'ı canlı yayından uğurladıktan sonra açıklamalarını sürdüren Öztürk, stoper transferinde de 4-5 oyuncuyla görüşmelerinin sürdüğünü, birkaç gün içinde netice almayı planladıklarını açıkladı.
Öztürk, takıma 2-3 yıl faydası olacak bir oyuncuya baktıklarını, bu mevkiye yabancı, yurt dışından bir oyuncu transfer edebileceklerini kaydetti.
Oyuncuları Doğukan Sinik ile Nazım Sangare için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri ile görüşmeleri olduğunu doğrulayan Öztürk, oyuncu takasına sıcak bakmadıklarını, doğru şartlar ve tekliflerin oluşması halinde bu iki futbolcunun başka kulüplere transferinin gerçekleşebileceğini belirtti.
Öztürk, Gustavo Blanko Leschuk ile ilgili de birkaç kulüpten teklif geldiğini, bu tekliflerden birini değerlendirmek istediklerini söyledi.
"5-6 SENE SONRA BELKİ MESSI'YI GETİRİRİZ"
"Güzel bir sezon bizi bekliyor." diyen Öztürk, şöyle devam etti:
"Süper Lig'e güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Her zaman hedefimiz Avrupa'da oynayabilmek. Her zaman Avrupa'ya oynayan bir kulüp olmak istiyoruz. Eğer bir gün Avrupa'ya gidersek, hayallerimizi de gerçekleştirirsek, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Rekorlarla tamamladığımız geçen sezondaki performansımızı yeni sezonda devam ettirmek istiyoruz."
Öztürk, canlı yayına soruyla katılan bir taraftarın, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi Antalyaspor'a transfer etmesini istemesi üzerine, Antalya'nın çok büyük cazibesi olduğunu, takdir edilen, gelinmek istenen bir kulüp olduklarını belirtti.
Öztürk, "Messi'yi inşallah ileride getiririz. Sinan'ın söylediği gibi 5-6 sene sonra belki Messi’yi Antalyaspor'a getiririz." ifadesini kullandı.
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