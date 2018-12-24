Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkışta bekleyen gazetecilere açıklama yapmazken, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"1 PUAN BU ŞARTLARA GÖRE İYİ"

Her iki takımından elinden geleni yaptığını belirten Ali Şafak Öztürk, oyunu geride kabullendiklerini ve sonuç olarak birer puanı paylaştıklarını söyledi. İlk 11’de oynayan 4 cezalı 2 sakat oyuncunun maçta forma giymediğine dikkat çeken Öztürk, “Aslında 1 puanı ben hiçbir şekilde sevindirici bakmam ama bu şartlara göre iyiydi” dedi.

Takım olarak ilk yarıda gösterdikleri performanstan memnun olduğunu dile getiren Öztürk, Avrupa hedefi koymaktan ise çekindiğini ifade etti. Öztürk, “Oyuncular da bu sefer gereksiz bir strese giriyor. Elimizden geleni yapacağız, bu zamana kadar da öyle yaptık. Geldiğimiz yerden de memnunuz” diye konuştu.

"ELDEKİLERLE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Daha önce bir çok yıldızı takıma kazandırdığını ancak şuanda böyle bir düşünce içerisinde olmadığını aktaran Öztürk, transfer politikasıyla ilgili şunları söyledi:

“O zaman ki şartlarla bu zamanki şartlar çok farklı. O zaman da biz bir şey denedik. Aslında çoğu insan bunu anlayamadı. ‘Nasri, Menez geldi, kulüp battı’ dediler. Kulübün önceki dönemi borcunu bilmeyip bir sürü sallayan insan oldu. Bizim hibe ettiğimiz ettiğimiz para onların maliyetlerinden çok daha fazla. Biz Antalya tanıtımı için bir hamle yaptık. Bunu da bir gelir beklentisiyle yaptık ama maalesef olmadı. Şuanda da geleceğe yatırım yaparak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Uzun dönemli bakacağız artık olaya. Eldekilerle devam etmek olabilir. Çünkü ekonomik dengeyi sağlayamadıktan sonra elinizdeki oyunculara doğru paraları veremedikten sonra transferin de çok gereği yok. Ben burada şunu görüyorum, Fenerbahçe maçında yüreğiyle oynaması en önemli şey.”

"OYNATTIKÇA KENDİNE GÜVENİ GELECEK"

Son olarak maçın 90+3’üncü dakikasında oyuna giren ve Süper Lig tarihinde oynayan en genç futbolcu unvanını alan 15 yaşındaki Fehmi Koç ile ilgili de görüşlerini dile getiren Öztürk, “Bu şu anda Türk futbolundaki ekonomik sıkıntıların en büyük artılarından biri bu olacaktır. Türk oyuncuları görüyorsunuz sadece bizim kulübümüzde değil başka kulüplerde de forma bulabiliyorlar. Baktığınızda 15-16 tecrübeli futbolcuyla ve bunların yanına gençleri monte ettiğinizde gidebilecek takımlar var. İşte Fehmi Koç, genç bir arkadaşımız. İnşallah geleceği olacak. Oynattıkça kendine güveni gelecektir” ifadelerini kaydetti.