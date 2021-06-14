Ali Ronay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Ünlü Şef Ali Ronay hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

ALİ RONAY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?



Ali Ronay, 1982 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğdu.

Gastronomi alanında; 19 yıllık hem yurt dışı hem de yurt içi deneyimine sahip Ronay, 27 yaşında baş aşçı olan ve Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. Lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla, Swissôtel mutfağına kendi imzasını atmıştır.

Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, Swissôtel’in köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştirmektedir.

Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisinden ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedeflemektedir.

Yeni nesil mutfağın ilgi çeken isimlerinden Ali Ronay, Gazi Üniversitesi & Amerikan AHMA ve Paul Bocuse Enstitüsü’nden mezun olmuştur.