Ali Rıza yeraltı dünyasında!

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. Ali Rıza'nın, Haşmet'in sağ kolu olması konsorsiyumda dengeleri değiştirirken öte yandan Halide ile arasındaki ilişkiyi de etkiledi.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Altaylar'ın evine gelen Halide, A.Rıza'nın babasının sağ kolu olduğunu söyledi.

Ailesine daha önce davadan vazgeçeceğini söyleyen Ali Rıza, Halide'nin bu söyledikleri karşısında zor durumda kalırken ikilinin arasında bundan sonra neler olacağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

"Yeraltı dünyasının en acımasız adamlarından biri oldum desene!"

SOSYAL MEDYA #SENARIZASIN DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle ABC1 20+'da 5.50 izlenme oranı (reyting),13.41 izlenme payı (share),AB'de 4.63 izlenme oranı (reyting),12.17 izlenme payı (share),Total’de 5.14 izlenme oranı (reyting),13.64 izlenme payı (share) elde etti.

#SenArızasın etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

HAŞMET'TEN ALİ RIZA'YA ŞAŞIRTAN TEKLİF!

Ali Rıza, Yaşar'a ulaştığı anda karşısında Haşmet'i bulunca ortamda gerilim arttı. Haşmet, aklını kurcalayan soruları sordu ancak şüpheleri olsa da Ali Rıza'yı konsorsiyuma sokabileceğini söyledi. Bunun karşılığında ise Halide'nin can güvenliğini garanti altına almasını istedi.

"Halide'ye kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim!"

FUAT, BURAK'IN YALAN SÖYLEDİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Haşmet Gürkan, Fuat'a baskın yaparak Yaşar'ın, Burak'ın emriyle ateş ettiğini itiraf ettiği görüntüleri izletti. Fuat, bu gerçeğin konsorsiyumda duyulmasını istemeyerek sorunu aralarında çözmeleri gerektiğini anlattı.

Bu konuşma sırasında Haşmet, Ali Rıza'nın artık sağ kolu olduğunu söyleyerek Fuat'ı şaşırttı. Öte yandan Burak'ın yalan söylediğini öğrenen Fuat, oğlunu cezalandırdı. Fikret'e işkence eden Fuat, Burak'a da Halide'den uzak durmasını ve Ali Rıza'yla el sıkışmasını söyledi.

Duydukları karşısında Burak kendini kaybetti. Sarhoş halde taksi durağını yakmaya kalkışınca, Ali Rıza ile aralarında gerilim tırmandı. Burak'ı durduran ise abisi Murat oldu.

"Yakacağım burayı!"

ALİ RIZA ARTIK HAŞMET'İN SAĞ KOLU!

Haşmet, adamlarına Ali Rıza'yı sağ kolu olarak tanıttı. Ali Rıza'nın, Haşmet'in ailesine katılması Halide'yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Öte yandan ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyen Halide, Sadi Aksoy'un peşine düşerken Ali Rıza da farklı bir sebepten Sadi'nin peşindeydi.

Salman ve Sadi'yi takip eden Ali Rıza ve Ferit, Sadi'yi yakalamayı başardı. Ali Rıza, Sadi'nin telefonunda "Müdür Bey" ismini görünce Sadi'nin, Muzaffer'i tanıdığı ortaya çıktı.

"Aileye hoş geldin!"

Sadi'nin Müdür Bey'i tanıdığı ortaya çıkıyor;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!