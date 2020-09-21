Ali Rıza'dan büyük hamle!

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü çarpıcı gelişmeleri ve aksiyon dolu anlarıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Ali Rıza, kardeşinin intikamını almak için harekete geçti.

Tırcı Yaşar'ı köşeye sıkıştırıp alan Ali Rıza, tırlara el koyarak Ersoyluların çok önemli bir sevkiyatına engel oldu. Finalde Yaşar'ı beklerken telefonda Ali Rıza'nın sesini duyan Burak şoke olurken, Ali Rıza'nın bu hamlesi sonucu Ersoyluların ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Ali Rıza'dan Burak'a büyük darbe;

SOSYAL MEDYA #ARIZA’YI KONUŞTU!

Arıza, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle ABC1 20+'da5.42izlenme oranı (reyting),13.39izlenme payı (share),AB'de 5.62izlenme oranı (reyting),14.59izlenme payı (share),Total’de 5.20 izlenme oranı (reyting),14.13izlenme payı (share) elde ederek tüm gruplarda en çok izlenen dizi oldu.

#Arızaetiketi Twitter Türkiye gündeminde 5 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

HALİDE İKİ TARAF ARASINDA ARA BULUCU OLDU!

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemedi. Fuat Ersoylu adamlarıyla beraber Ali Rıza'nın evine gidip Mert'in başına silah dayadı. Telefonun ucunda ailesinin tehlikede olduğunu duyan Ali Rıza çaresiz kaldı.

Hasan, durumu Ali Rıza'dan öğrenip mahalleyi toplayarak hemen evin yolunu tutarken, Halide de bunlar yaşanırken taksi durağındaydı. Kolyeyi bulan Halide sarsılmıştı ve aklında ailesinin ölümüne dair soru işaretleri vardı.

Gerilim giderek artarken duruma Halide el koydu. Ali Rıza'nın evine giden Halide, iki tarafı da ikna ederek olayı çözdü.

"Fuat Ersoylu'ya güvenmemi beklemiyorsun değil mi?"

ALİ RIZA, TIRCI YAŞAR'I YAKALADI!

Olanlardan sonra Muzaffer'in yanına giden Ali Rıza intikamı için vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Ersoylu çiftliğine girip, Burak Ersoylu'ya silah çeken Ali Rıza'nın namı giderek yayılıyordu. Hem intikamını almak hem de ailesini korumak için Ali Rıza'nın tek bir yolu vardı; en büyük olmak!

Muzaffer ve Metin'le plan yapan Ali Rıza harekete geçti. Ersoylulara çalışan ve onların mallarını tırlarla taşıtan Yaşar için plan yapan Ali Rıza, Hasan ve Fatih'in görev anlarında heyecan doruğa ulaştı.

Ali Rıza ve arkadaşları Tırcı Yaşar'ın peşinde;

FUAT ERSOYLU ADAMLARIYLA BİRLİKTE SABRİ'Yİ ALMAYA GİTTİ!

Muzaffer ve Metin, Fuat Ersoylu'ya Burak'ın dayak görüntülerini Haşmet'in adamı Sabri'nin yaydığını duyurunca gerilim tırmandı. Fuat Ersoylu adamlarını toplayarak Haşmet Gürkan'ın evini bastı.

Sabri'yi almak isteyen Fuat'a, Haşmet'in tepkisi çok sert oldu. Halide ise düğün görüntülerine ulaşarak kolyeyi düşüren kişinin Burak olduğunu öğrendi.

"Kapıma ordu yığsan benim elimden adam alamazsın!"

ARIZA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen 03 Medya imzalı Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Mithat'ın Ali Rıza'ya karşı söylediği sözlerin gerilimi arttırdığı tanıtımda aksiyon dolu dövüş sahneleri nefes kesiyor.

Burak Ersoylu'nun olduğu yere gelen ambulanslar dikkat çekerken, eline silah alan Haşmet'in neler yapacağı merak uyandırıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 3. Bölüm 1.Tanıtımı: