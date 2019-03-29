29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor’da İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, Galatasaray ile oynayacakları kupa maçından iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.
"FUTBOLCU İZİNLERİNİ İPTAL ETTİK"
Antalya kampının kendilerine ilaç gibi geldiğini dile getiren Ravcı, “Ligde son oynadığımız Ankaragücü maçında kazandığımızı 3 puanın moraliyle girdiğimiz milli ara açıkçası bize ilaç gibi geldi. Sakat ve formsuz oyuncularımızı yeniden kazanmak adına verimli bir kamp yaptık. Mina ve Bifouma kısa sürede maç ritmi yakalayacak seviyeye ulaştılar. Kamara ise Galatasaray ile oynayacağımız lig maçına kadar hazır hale gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçlarının takviminin açıklanmasının ardından normal programımızda değişikliğe giderek futbolcu izinlerini iptal ettik. Dolayısıyla yarın İstanbul’a geçerek hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
"YARI FİNALİN İLK AYAĞIDAN AVANTAJLI SKORLA SAHADAN AYRILMAK İSTİYORUZ"
Ravcı, kupadaki hedeflerinin final olduğunu da kaydederek, “Tarihimizde ilk kez finale çok yakınız. Tabi rakibimiz Galatasaray her zaman için saygı duyulması gereken ve şu an ligin en formda ekiplerinden birisi. Yarı finalin ilk ayağında avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz. Bunu yapabilecek gücümüzün olduğuna inanıyorum. Şu an takımın havası ve motivasyonu da bizi bu konuda daha umutlandırıyor. Camiamız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bize inanmaya, arkamızda durmaya devam etsin. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.
Evkur Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
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