Ali Palabıyık: Kırmızı kart hakemliğimi bitirdi

HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Galatasaray - Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

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Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren Ahmed Kutucu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Palabıyık, "Şu an Galatasaray çok diken üstünde uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Rakibi Fenerbahçe de her hafta mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olmayan bir kırmızı kartla kabak bir hakemin başına patlayacak. Ben gösterdim benim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." ifadelerini kullandı.

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Galatasaray şu an diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Bundan dolayı Fenerbahçe mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olan hakeme olacak. Benim gibi. En son Galatasaray'a ben kırmızı kart gösterdiğimde hakemliğim bitti. pic.twitter.com/rscZhcvzyV — HT Spor (@HTSpor) January 28, 2025

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maç:

Altınordu 3-3 Bandırmaspor 30 Nisan 2023 - 1.Lig

Sakaryaspor 1-1 Boluspor (AVAR Hakemi) 24 Nisan 2023 - 1.Lig

Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe 2 Şubat 2023 - Süper Lig

Ümraniyespor 0-2 İstanbulspor 15 Ocak 2023 - Süper Lig

Trabzonspor 3-0 Giresunspor 5 Ocak 2023 - Süper Lig

Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor 20 Aralık 2022 - Türkiye Kupası

Galatasaray 2-2 Alanyaspor 23 Ekim 2022 - Süper Lig

Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor 17 Eylül 2022 - Süper Lig

Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor 17 Eylül 2022 - Süper Lig

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor 3 Eylül 2022 - Süper Lig

Trabzonspor 0-0 Galatasaray 28 Ağustos 2022 - Süper Lig