Ali Palabıyık: Kırmızı kart hakemliğimi bitirdi
Süper Lig'in tartışmalı pozisyonları, haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık ile HT Spor ekranlarındaki Gözler Hakemde programında tartışıldı. HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, "Galatasaray, kırmızı kart gösterdim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." ifadelerini kullandı.
HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.
HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Galatasaray - Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.
Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren Ahmed Kutucu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Palabıyık, "Şu an Galatasaray çok diken üstünde uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Rakibi Fenerbahçe de her hafta mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olmayan bir kırmızı kartla kabak bir hakemin başına patlayacak. Ben gösterdim benim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." ifadelerini kullandı.
Ali Palabıyık'ın yönettiği son 10 maç:
Altınordu 3-3 Bandırmaspor 30 Nisan 2023 - 1.Lig
Sakaryaspor 1-1 Boluspor (AVAR Hakemi) 24 Nisan 2023 - 1.Lig
Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe 2 Şubat 2023 - Süper Lig
Ümraniyespor 0-2 İstanbulspor 15 Ocak 2023 - Süper Lig
Trabzonspor 3-0 Giresunspor 5 Ocak 2023 - Süper Lig
Kasımpaşa 1-2 Ümraniyespor 20 Aralık 2022 - Türkiye Kupası
Galatasaray 2-2 Alanyaspor 23 Ekim 2022 - Süper Lig
Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor 17 Eylül 2022 - Süper Lig
Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor 17 Eylül 2022 - Süper Lig
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor 3 Eylül 2022 - Süper Lig
Trabzonspor 0-0 Galatasaray 28 Ağustos 2022 - Süper Lig