Ali Palabıyık'a yine maç yok!

Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak derbiye Halil Umut Meler atandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu, 11. haftada oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında verdiği kararlarla sarık-kırmızılı camianın tepkisini çeken Ali Palabıyık'a Süper Lig'in 13. haftasında görev vermedi.

Ali Palabıyık, 12. haftada da maç alamamıştı.