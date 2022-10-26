Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklanırken Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi. 11. haftada 2-2 sonuçlanan Galatasaray - Alanyaspor maçındaki yönetimiyle gündeme oturan Palabıyık, bu hafta düdük çalacak hakemler arasında yer almadı.

Diğer yandan Palabıyık 25 Ekim'de UEFA tarafından görevlendirilmişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre UEFA, Palabıyık'ı UEFA Konferans Ligi'nde 27 Ekim'de oynanacak Basel - Zalgiris Vilnius maçının hakemi olmuştu.