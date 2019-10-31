Ali Nazik tarifi, nasıl yapılır?

Ali Nazik nasıl yapılır? Tarifini vermeden önce Ali Nazik yemeğinin hikayesini anlatarak başlayalım. Yavuz Sultan Selim’in Gaziantep’e yolculuğuyla başlıyor hikayemiz. Haberi duyan halk büyük bir hazırlığa başlıyor. Türlü türlü yemekler tatlılar hazırlıyorlar. Masanın üzerinde yok yok fakat içerisinde yoğurduyla patlıcanıyla ağızda dağılan lezzetiyle diğerlerinden fark yaratan bir lezzet koyuyor. Yavuz Sultan Selim yemeği tatmasıyla hangi eli nazik yaptı bunu diyor? O günden bugüne yemeğin adı Ala nazik oluyor. Ardından günümüze Ali Nazik olarak değişiyor. Ala güzel nazik ise Arapçada yemek anlamına geliyor. Adı kadar lezzeti de yerinde olan Ali Nazik yemeğini Gaziantep’e gidip yemek gerekir ancak biz bir de evimizde yapmayı deneyelim.
Ali Nazik Malzemeler;
- 1 diş sarımsak
- 250 gram kuşbaşı et
- 50 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
Patlıcanlı Karışım için:
- 3 adet közlenmiş patlıcan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 kâse sarımsaklı yoğurt
Ali Nazik Yapılışı;
- Tereyağını bir tavanın içerisinde eritin. Sarımsağı ilave ederek hafifçe soteleyin.
- Ardından minik olarak doğranmış olan kuşbaşı etleri ekleyerek karıştırmaya başlayın, kapağı kapatıp 6 dakika kadar kısık ateşte suyunu salıp pişene kadar bırakın.
- Piştikten sonra toz kırmızı biber, salça ve tuz ekleyerek tatlandırın ve ocaktan alın.
- Patlıcanları közleyip kabuklarını soyup keskin bir bıçak yardımıyla dövün.
- Dövme aşamasında üzerine hafifçe tuz serpiştirin.
- Sarımsaklı yoğurt ile patlıcanları birleştirelim.
- Servis tabağının içerisine yoğurtlu patlıcanı koyup orta kısmını çukurlaştırın.
- Hazırladığınız etleri üzerine ekleyip sosunu ekledikten sonra servise hazır hale getirin.
Ali Nazik Püf Noktası:
- Patlıcanlarınıza bıçak yardımıyla minik delikler açarak ocak veya fırının üzerinde közleyin.
- Daha kolay soymak için ağzı kapalı bir kap içerisine koyalım.5-10 dakika bekleyelim terleyen patlıcan bu şekilde daha kolay soyulacaktır.
- Etler çok sıcakken yoğurdun üzerine koymamaya özen gösterin aksi takdirde yoğurt sulanabilir ve tadı bozulabilir.
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