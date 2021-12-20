Başsağlığı mesajı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hayatını kaybeden İzzet Altınmeşe'in oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe hakkında açıklama yaptı; "Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz."

Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi 21 Aralık 2021 Salı günü Göktürk Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kemerburgaz Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ABD North Brunswick Township Highschool, Sandford Meisner Workshop, ABD Middlesex Community College (Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü) Önlisans ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Ali Murat Altunmeşe, 2010 - 2013 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 'Karanlık İşler', 'Açıl Kafam Açıl' ve 'At' adlı oyunlarda sözleşmeli olarak rol aldı.