Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne giriş yaptı. Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri, Galatasaray yönetimi protokol tribünü girişi önünde karşıladı.

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