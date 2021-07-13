Fenerbahçe Kulübü; başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in yarın 11.15'te Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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