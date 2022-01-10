Ali Koç'un testi negatif

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, korona virüse ikinci kez yakalanmıştı. Son yapılan PCR testinde Başkan Koç'un testi negatif çıkarken, bugün oynanan Fenerbahçe U19 - Adana Demirspor U19 mücadelesini Dereağzı Tesisleri'nde takip etti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."