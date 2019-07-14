Ünlü iş adamı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Açtıkları özel hastanenin açılışı için Bodrum'a gelen iş adamı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu tatilini oğlu ve eşi ile Bodrum'da geçiriyor.

Önceki gün Türkbükü'nde oğlu Kerim Rahmi ile botta görüntülenen Koç'un daha sonra konakladıkları otelin çim sahasında oğlu ve arkadaşları futbol maçı yaptığı öğrenildi.