Ali Koç'un 3 teknik direktör adayı

Divan kurulu toplantısında ilk olarak koronavirüs salgını öncesindeki çalışmalardan bahseden Ali Koç, “Teknik direktör konusunda erteleme sürecinden önce de çalışmalarımız vardı. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle neredeyse anlaşmışken; EURO 2020’nin 2021’e atılmasıyla ne yazık ki bizim çalışmalarımız da sekteye uğradı” şeklinde konuştu.
Ali Koç’un burada kastettiği isim için 2 aday bulunuyor. Fenerbahçe’nin ilk aşamada teknik direktör adayları arasında Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic de bulunuyordu. Dalic ile temaslarda bulunan Sarı-Lacivertlilerde başkanın “Neredeyse anlaşmıştık” dediği ismin Hırvat teknik adam olma olasılığı bir hayli yüksek…
Fakat burada bir de sürpriz aday var… İlk aşamada takıma Alman ekolünden bir teknik adam getirmek isteyen Fenerbahçe’nin neredeyse anlaşma noktasına gelebileceği bir diğer aday da Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw… Daha önce Fenerbahçe’yi çalıştıran Alman teknik adamın Ali Koç’un sürpriz ismi olabileceği kaydedildi…
Başkan Ali Koç açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Şu anda yerli ve yabancı olmak üzere üç farklı teknik direktörle görüşüyoruz. Değişik kriterlere bakıyoruz. Kafamızdaki kriterlerin hepsini bir hocada bulmak da mümkün değil”
“Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, profesyonel, ya Türkiye’yi iyi bilen ya da bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, çabuk adapte olabilecek, 40-50 yaş arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek ki şu an daha da sıkıntıya girdi, takım içinde rekabeti sağlayabilecek çoklu oyun anlayışı, çok değişik taktikleri deneyebilecek, cesur olacak ki gençleri daha çok çalıştırabilecek, daha iyi adapte edebilecek, gerekli rekabeti takım içinde oluşturabilecek türde bir hoca arıyoruz.”
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