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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ağırladı - Futbol Haberleri

        Ali Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ağırladı

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:56
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        Ali Koç, Aleksander Ceferin'i ağırladı
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        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ağırladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ortaköy'de gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin ile UEFA ve TFF yetkilileri de katıldı.

        CEFERIN: ALİ KOÇ'A SÖZ VERMİŞTİM

        Organizasyonun ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, "Arkadaşım olan Ali Koç beye bir gün buraya geleceğime dair söz vermiştim ve verdiğiniz sözleri tutmanız gerekir. İkinci olarak İstanbul'u ve buraya gelmeyi çok seviyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve UEFA Avrupa Konferans Ligi rekabetçi ve fantastik bir organizasyon oldu. Akşam oynanacak maçı bekliyorum." diye konuştu.

        ALİ KOÇ: İNŞALLAH AYAĞI UĞURLU GELİR

        Başkan Koç da Ceferin'in İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "Üç yıldır, 'Gelip Fenerbahçe maçını seyredeceğim.' diye sözü vardı, bugüne nasip oldu. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Kendisi Avrupa futbolu için çok büyük işler yapıyor. İnşallah dönem sonuna kadar da çok güzel işler yapacak. Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu ve benim Avrupa Kulüpler Birliğinde (ECA) olmam sebebiyle Fenerbahçe ile çok yakın ilişkileri var. Her zaman bize yol gösterdi, yardımcı oldu. Onu burada ağırlamaktan çok mutluyuz, onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın bu akşam Ülker Stadı'nda yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek.

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