Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada geldi.

Kadıköy'de buluşan taraftar, passolig ve kimlik kontrollerinin ardından toplu halde otobüslere alındı. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen 2 bin 500 Fenerbahçeli, kendilerine tahsis edilen otobüslerden tezahüratlarla inerek stadyuma giriş yaptı. Taraftarlar stada girerken Ali Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan daha önceki derbilerde otobüslerin camlarının kırıldığı görülürken, bu maç öncesinde taraftarların otobüslere herhangi bir zarar vermemesi de dikkatlerden kaçmadı.

ALİ KOÇ TARAFTARI UĞURLADI



Derbi maç için Ülker Stadyumu'nun önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarları, Başkan Ali Koç uğurladı. Traftarlar, Başkan Ali Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise göz altına alındı.