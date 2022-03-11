Ali Koç'tan yeni hoca açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi.

"Fenerbahçe birilerinin desteğiyle şampiyon olacaksa hiç olmasın!" diyen Ali Koç, "Öyle veya böyle Fenerbahçe şampiyon olur. Destekle olacaksak hiç olmayalım daha iyi." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HOCAYI KONUŞURUZ!"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı ayrıca, "Bu toplantının mesajı, bıçak kemiğe dayandığı nokta. Önümüzdeki günlerde hocayı konuşuruz. Sapla samanı karıştırmayalım." dedi.

Ali Koç, yeni teknik direktör konusu için son olarak, "Teknik direktör konusunu zamanı gelince konuşacağız. Sandığınızdan erken de olabilir." diye konuştu.