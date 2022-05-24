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Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

24.05.2022 - 09:42 | Güncelleme: FUTBOL ABONE OL

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Derin Futbol adlı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Biz hep iyi niyetle yaklaştık ama olmuyor, artık ifşa etme zamanı geldi"

  • "Filmi geri sarabilseydim başkanlık için bir yıl daha beklerdim. O zaman bu sıkıntılı durum daha su yüzüne çıkacaktı. Maddi ve manevi çok ciddi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı."

  • "AZİZ YILDIRIM'LA DURUMUMUZ ÜZÜCÜ"

    "Aziz Yıldırım konusuna girmek istemiyorum çünkü burada değil. Beraber çok yayına çıkmak istedim, olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyatında not bile yollamamam, durumun ne kadar acı, üzücü olduğunu gösteriyor."

  • "HATALARIMIZ OLDU"

    "Bizim hatalarımız kesin oldu. Müthiş deneyim kazandık ama bir de sistemsel unsurlar var. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli."

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