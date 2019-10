Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports 1'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor:

BAŞKANLIK DÖNEMİNE DAİR

"Seçildiğimizden sonra böyle bir senaryo çiz deseydiniz çizemezdik. Tahmin ettiğimizden daha kötü bir senaryoyla karşılaştık. Kriz yönetmekten reform süreci yavaşladı. Yaptığımız güzel işler de var."

"Futbolda yaşadığımız sıkıntılar bizi üzdü. Sadece futbol değil, basketbolda da. Hem şans, hem üstümüzdeki kara bulutlar... Zor bir seneydi. Orta ve uzun vadede hedeflerimiz vardı. Bunların hiçbiri değişmedi."

"Yola çıkıyorsun, trafiğe rastlıyorsun, güzargahını değiştirip gideceğin adresine farklı şekilde gidiyorsun. Biz hedefimizi kesinlikle değiştirmedik."

"Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller."

"Bugün geldiğimiz noktada Türk futbolunun mali durumu ortada. Sadece biz değil. Bizim aldığımız yük diğer kulüplere gire biraz fazla. Bizim ilk senelerdeki amacımız nefes almak, yükü ağırlaştırmamak. Orta vadede gemiyi yüzdürebilmek."

"Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. İyi iş çıkardık ilk sene için. Ağır finansal yük hala devam ediyor. 120-130 milyon kadar girdimiz oldu. Bizim sıkıntılarımızdan biri, yarattığımız geliri kullanamıyoruz."

"Paramız direkt finans kuruluşlarına gidiyor. Bütün operasyonu çevirebilmemiz için her sene 1.2 milyar lira nakite ihtiyacımız var. Ne kadar nakit yaratıyorsunuz derseniz, Fenerbahçe'nin yarattığı nakit 800 milyon lirayla 1 milyar lira arasında değişiyor."

YAPILANDIRMA ANLAŞMASI

"Fenerbahçe olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık. Atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum."

"Futbol sektörü şu an belli bankalara ciddi borçları olan bir sektör. Ne yazık ki bu konu siyasi malzeme haline getirildi. Yok çiftçinin parasını topçuya veriyorsunuz vs vs, ben buna hiç katılmıyorum. Bu konu kamuoyu ve siyasi partilere doğru şekilde anlatılmadı."

"Futbol bir sektördür, diğerlerinden farkı yoktur. Nasıl diğer sektörleri ayakta tutmak için yapılandırma yapılıyorsa futbola yapılan da öyledir. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen bir sektör olduğu için bu önemlidir."

"Mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor."

"Parayı alalım da yolda kervanı düzeriz demiyoruz. Bankacıların gözüne baktığımızda samimi olmamak demek bu. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Buna imza atınca yöneticilerin ve kulüplerin manevraları azaltıyor. Vade, bu borçların ödenmesini sağlamıyor."

"Bu modelin Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Bize yapılan yardımın ve desteğin farkındayız, buna itiraz etmiyoruz ama kulübümüzün de işine yarayacak bir modele gitmek istiyoruz."

"Bizim istediğimiz 10 yıllık, mümkünse ilk 2-3 yıl faiz ve ana para ödemesiz bir model. Bankalara teşekkür ediyorum, sonuçta onların suçu değil bu, bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu."

"Bütün kulüplerin farklı dinamikleri ve farklı sorunları var. Tek model herkese uymuyor. Abramovich diyelim Fenerbahçe'ye başkan oldu, çeki yazdı, tüm borçları kapattı. Yine belli bir müddet FFP nedeniyle elimiz kolumuz bağlı."

FENER OL KAMPANYASI

"Fener Ol'u temmuz sonuna doğru yavaşlattık. Taraftarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Fener Ol'la 150 milyon liralık bir imkan sağladık, 200 milyon liraydı hedef. Ama o para geldiği gibi gitti açıklarımız dolayısıyla. Camiamıza teşekkür etmek istiyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİ

"Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe kayrılıyor meselesi, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır."

KENAN EVREN LİSESİ KONUSU: BAŞKALARI GİBİ KARŞILIKSIZ ALMADIK!

"Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son. Biz 3 okul yapıp MEB'e devrettik. 6 yıldır eğitim veriyor bu okullar. Totalinde Fenerbahçe bu araziyi alabilmek için 3 okul yaptı. Biz başka kulüpler gibi malımız olmayan bir araziyi karşılıksız almadık. Biz hakkımızı aldık."

ÜLKER ARENA MÜJDESİ

"2012 yılında Ülker Sports Arena'yı inşa ettik. İmar ve iskan izni alınmamıştı, 6 sene sonra ilgili arkadaşların özverili çalışmasıyla Fenerbahçe buranın iskanını çıkardı"

SARACOĞLU TAŞINACAK MI?

"Stadyumu taşımamız söz konusu değil. Fenerbahçe kurulduğundan beri maçlarını orada yapmaktadır, belli bir süre dışında. Fenerbahçe ekonomik dönemin iyi olmadığı, faizlerin çok olduğu bir dönemde 0 devlet katkısıyla sezonundan ayrılmayarak tamamladı. Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi tabiri caizse kelle koltukta bu stadı yaptı. Bu alın teri, bu stadyum, Türkiye'nin stadyumlaşma alanının öncesidir. Bizim stadımız farklı."

"Biz 85 milyon dolar yatırdığımız stada her stada 1 milyon dolar kira ödemek zorunda kalıyorduk, bu sabitlendi 4 milyon liraya. Anadolu kulüplerinin kira için verdiği rakamlar komik rakamlar. Kısa vadede ufak tefek dokunuşlar haricinde major bir şey yapma imkanımız yok."

BENFICA ÖRNEĞİ

"Gidecek daha çok yolumuz var. 6 seneye ihtiyacımız var dedik. Mali açıdan genele baktığımızda batak durumdayız. Avrupa'nın en yaşlı liglerinden biriyiz, en az altyapıya yatırım yapan ülkeyiz yaş avantajı olmasına rağmen."

"En az gençlere süre veren ligiz, en yavaş liglerden biriyiz. Neresinden bakarsanız bakın gerideyiz. Saydığım unsurlar çerçevesinde tek bir kulüp örnek al deseniz Benfica'yı alırım."

"Yapı olarak Fenerbahçe'ye çok benziyor. Çok kısa süre önce borca batak durumdaydı ama bugüne geldiğimiz zaman sürekli işleyen ve sportif başarı sağlayan, inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyunculardan borçlarını ödemiş bir kulüp."

"FENERBAHÇE KİMSENİN MALI OLAMAZ!"

"Fenerbahçe'nin gerçek sahibi milyonlarca taraftarıdır. Benim düşüncem Fenerbahçe, cumhuriyete mal olmuş, birçok branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe kimsenin malı olamaz. Bu yapıda da olması mümkün değildir."

"Dernek yapısında da sahip yapısında da sistem işliyor ancak ne yazık ki bizde kulüpler iyi yönetilmiyor. Dernek yapısındaki en önemli problem süreler. Derneği yöneten yöneticiler ve başkanın neredeyse hiçbir finansal sorumluluğu yok. Bıraktığınız zaman biri onu devralıyor."

BAŞKANLIK SÜRESİ

"FFP'den dolayı UEFA'ya çok gittik geldik. Onlara göre finansal sorunun en önemli nedeni dernek modeli. Uzun vadeli yapısal reformlar yapılamıyor süre nedeniyle. Burada doğal olarak kamuoyu baskısı ve taraftar baskısı var. Bana sorarsanız süre 4-6 yıl arası olmalı."

"Yeni tüzük çalışmamızdaki maddelerimizden biri bu. 3 dönem sınırı ve en az 4-5 sene olmalı. 4 sene bir değişim yaratmak için doğru bir süredir."

AZİZ YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

"Aziz Başkan ile 3 Haziran sabahı oylama sürecinde sabah el sıkışmıştık. Devir teslim törenine başkanımız katılmadı. Sonrasında 2 kere kendisine ulaşamadım. Biri Can Bartu'nun cenaze törenindeydi, Can abi başkanımız için çok önemliydi. Gelsin konuşsun çok istedim."

"Son kongremizde de gelmesini istedim, Cumhurbaşkanımızın 25 yılının 20 yılında Başkanımız vardı. Ulaşmaya çalışsam da asistanı çeşitli sebeplerle katılamayacağını söyledi."

"TARAFTAR HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

"Allah her kulübe böyle bir taraftar kitlesi nasip etmez. Bu kulübün gerçek sahipleri taraftarlardır. Geçen sene çok çok kötü bir dönem geçirdik, bir dakika bizi yalnız bırakmadılar. Çok üzüldüler ama bizi asla yalnız bırakmadılar."

"Mahçubuz, mahcubiyeti gidermek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ben de taraftar gibi düşünen bir insanım. Taraftar ruhum beni buraya getirdi. Onların ruhunu ve hassasiyetini anlayabiliyorum. İnşallah onlara hak ettikleri başarıları getirebiliriz."

"SPOR MEDYASI YIKICI"

"Spor medyası benim için sıkıntılı. Türkiye'de futbolun bulunduğu durumda spor medyası olumsuz şeylerden biri. Yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır? Bunu iyi analiz etmek lazım. Spor medyasının yapıcı değil yıkıcı olduğunu görüyorum. Biz bir sistemden bahsediyoruz. Bunları benim dile getirmem lazım. Bu konuda benim taraftarlarımın haberdar, bilgi sahibi olması lazım. Spor medyasını da Türk sporuna katkı sağlayacak bir noktaya çekmemiz lazım."

"HAKEMLER BASKI ALTINDA"

"Her türlü insan hatasına açığız ama bazen niyetten dolayı hatalar oluyor. Hakemlik zor bir meslek ama hakemler sabahtan akşama kadar baskı ve operasyon altındalar."

"KULÜPLER OLARAK ORTAK MASADA BULUŞMALIYIZ"

"Biz kulüpler olarak bir masanın etrafında buluşup, sorunları giderip, ligi daha cazip hale getirmek adına, ortak çalışmak zorundayız. Sahada kora kor mücadele edip saha dışında da birlikte mücadele etmek zorundayız. Taraftara, gençlere, çocuklara karşı bir sorumluluğumuz bu. Bu ancak samimi ilişkilerle gerçekleşebilir. Avrupa Kulüpler Birliği'nde görüyorum, saha içinde çarpışıyorlar ama saha dışında neler neler konuşuyorlar... Biz de kendi ülkemizde bu konuma gelebilmeliyiz."

"GALATASARAY'LA İLİŞKİMİZ İYİ DEĞİL"

"Galatasaray dışındaki tüm kulüplerle ilişkimiz çok iyi. Galatasaray'la ilişkimiz benim arzu ettiğimiz seviyede değil. 3 Temmuz sürecinden sonra ebedi dost kavramı büyük darbe yedi."

"Ben en azından yeni bir sayfa açmak için bir yaklaşımım var ve bu hala devam etmekte. Türkiye'nin iki en büyük kulübünün toplumu ayrıştırmaması lazım. Bu iki kulübün bilhassa masa etrafında oturması lazım."

"Ben hiçbir kulübe saygısızlık yapmadım. Dikkat edin, benim neyi söylediğime bakılmalı. İşler hep başka şeylere çekiliyor, üstünden formasını atamayan medya mensupları sayesinde."

"AVRUPA İLE ARA HER ANLAMDA AÇILDI"

"Avrupa'yla sadece finansal açıdan ara açılmadı. Her anlamda açıldı. Böyle giderse direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaktan bahsediyoruz. 6-11 arasında kimler var. Rusya geçti ekonomik açıdan. Portekiz, Hollanda, Belçika... Müthiş gençler keşfettiler. Benfica'yı konuştuk, Joao Felix'i gördük, 120'ye sattılar. Mayısta ziyaret ettiğimde başkanları '120'ye mi satsam 1 yıl bekleyip daha fazla mı satsam?' diyordu bana. Bize karşı oynarken 90 bin Euro alıyordu yıllık, sonra değeri artınca ayıp olmasın diye 500 bin Euro yaptılar."

YABANCI SINIRI KONUSU

"Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Son 2 maçta milli takım kadrosunun 13 oyuncusu yurt dışında iyi kulüplerde oynuyorlar. Onlar gelip burada keşfediyorlar bu oyuncuları. Baştan aşağı her şeyi değiştirmemiz lazım, bu ancak birlikte olur."

"Türk futbolunun geleceği için hangisi en iyi model bilmiyorum. Yabancıyı artırmışız, eksiltmişiz, bir yılda iki kez bile değiştirmişiz. Garip garip sistemler. Çok kısa sürede 10 kez değiştirmişiz. Dönüp bakmak lazım hangisi katkı sağladı hangisi sağlamadı."

"Bir grup diyebilir ki yabancı sınırı yok, birçok oyuncuyu ihraç ettik. Anadolu daha fazla mücadele ediyor büyüklerle, şampiyonlar 80 değil 70'le çıkıyor, Türk oyunculara yüksek maaş ve bonservis ödenmiyor diyebilirsiniz. Diğer yandan Türkler oynayamıyor da denebilir."

"Biz Türk oyuncuların daha fazla olması prensibini geliştirdik. İleride eksiltilebilir diye buna göre planı yaptık. En iyisi ne olacaksa sağlıklı bir geçiş dönemi olmalı eğer azaltılacaksa. Sayıdan ziyade önemli olan şey yabancıların kalitesi, burası son durak olmamalı."

"İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. Şampiyon olursa prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti 700 bin Euro'ya imza attı Avrupa'ya. Bizim en iyi modelin ne olduğunu hep beraber belirleyip birlikte masaya oturmamız lazım."

GALATASARAY'IN KOÇ GRUBU İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ

"Fesih mi edilmiş? Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak buradayım, Galatasaray'ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe'yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil."

"KİMSEYİ TFF'YE ÖNERMEDİK"

"TFF çok yeni. Daha yarım sezonu bile doldurmadı. Artık son duraktayız. Federasyonlarımız futbola yapması gereken yatırımları sağlayamadı bugüne dek. Bugünkü TFF'nin çok başarılı olması gerektiğine inanıyorum. Biz bir kişiyi dahi ne TFF'ye, ne de kurula önerdik."

"Lobi de yapmadık. Biz bu felsefeye karşıyız. Hem Nihat bey hem de ekibinin performansını çok artırmasını istiyorum, çünkü son dönemeçteyiz. Gidip öyle haber çıkarmalar, troll çıkarmalar... Öyle işlerde biz yokuz. Sadece TFF değil, hiçbir işte."

"ALANYASPOR KARARINA SAYGI DUYMUYORUM"

"Alanyaspor maçının kararına katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Ne kadar tartışıldı yönetim kurulunda? Bu iş oldu bittiye geldi. Daha başvuru yapmadan, IFAB raporu gelmeden MHK başkanı görüş belirtmemeliydi. IFAB'dan gelen bir rapor yok deniyor ama rapor var. Rapora göre bizim için bir kural hatası olduğu yazılıyor."

VAR ELEŞTİRİSİ

"Futbolu daha güzelleştiren ve adil olmasını sağlayan bir teknoloji VAR ama insan kullanıyor. Olmazsa olmaz, alıştık, alışmaya devam ediyoruz ama ne yazık ki sistem oturdu diyemiyorum. Bu yıl ilk 4 hafta çok gidildi, sonra gidilmez oldu, bu da mantıksız."

"BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GİDİLMEMESİ..."

"VAR varken Beşiktaş-Başakşehir maçının 45. dakikasında kullanılmaması akıl alır gibi değil. Kendi maçlarımızdan da önemli örnekler bulabilirim buna. MHK ne dedi bilmiyorum ama daha fazla gidilmesi gerekiyor VAR'a.

"ÇILGIN" VAR ÖNERİSİ

"Benim çılgın bir önerim var. Teniste, basketbolda, voleybolda, her sporda var. Her takımın 2 kez itiraz hakkı olmalı hakem VAR'a gitmiyorsa bile. O zaman VAR'ın başındaki hakemler de iki kere düşünürler, yanılıyor da olabilirim ama her halükarda VAR kalmalı."

"FUTBOL TAKIMIMIZDAN MEMNUNUZ"

"Futbol takımımızdan memnunuz. 100 metre koşmuyoruz, bu bir maraton. Geçen sezonu 6. bitirdik, en kötü sıralamamız değil ama yaşadıklarımız çok üzücüydü. Biz mütevazı bir kulübüz. Kalite anlamında söylemiyorum, kişiler, karakterler... Biz çok fazla konuşmuyoruz."

"Transfer yaparken bas bas bağırmıyoruz. Luiz Gustavo kalitesinde bir futbolcu o bölgeye az gelmiştir Türkiye'de. Sessiz sedasız getirdik imzaladık."

"ERSUN HOCAMLA COMOLLİ'NİN GELİŞTİRDİĞİ SİNERJİ"

"En memnun olduğum konulardan bir tanesi Ersun hocamla Comolli'nin geliştirdiği sinerji. İnanıyoruz, inançlıyız. Umutluyuz. Hiçbir zaman da büyük konuşmayız şampiyon olacağız diye, inşallah olacağız."

"İki senede 94'ten 71'e indirdik takımın maliyetini. Ayakta kalabilmek için 50'ye indirmemiz gerekiyor. Bizim 12 oyuncumuzun kontratı bitti, onların yerine oyuncu almamız lazım. Bu Fenerbahçe için çok olumlu bir tablo, 94'ten 71'e gelmek."

"İlk 11'de oynayan ve sonradan oyuna giren oyuncuların ortalamasını yaptığımızda dördüncüyüz. Geldiğimizde Avrupa'nın en yaşlı kulüplerinden biriydik. Hocam bana bir tablo yolladı. Son 7 sezonun en genç takımıyla oynuyoruz."

