Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a "hayırlı olsun" ziyareti

Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir ziyaret geldi

Giriş: 29.06.2023 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a
AA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü." ifadeleri yer aldı.

İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ODTÜ, QS'in
ODTÜ, QS'in "2024 Dünya Üniversiteleri" sıralamasında 336'ncı oldu
4 yaşındaki bebek oyun kurbanı
4 yaşındaki bebek oyun kurbanı
13 gündür haber yok! Yırtıcı kuşlar takibe alındı
13 gündür haber yok! Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.