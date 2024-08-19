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        Haberler Gündem Politika Ali Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        Ali Koç'tan CHP ve MHP'ye ziyaret

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü. Koç, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Her iki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:40
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          Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi.

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          Özel ile görüşen Koç'a Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

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          Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

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          Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

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          Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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          MHP'YE ZİYARET

          Ali Koç, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne gitti.

        • 7

          Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

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          Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

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          Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

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          GÖZTEPE MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

          Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında ikinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atılmıştı.

          Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenilmişti.

          İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Fatih Özkan isimli bir kişiden aldığı darbeyle yere düşmüştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe dönmüştü.

          Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

          Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına almıştı.

          Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

          Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

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