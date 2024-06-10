Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: "Başkanım ben de ceket alayım, size ayıp olmasın" - Fenerbahçe Haberleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: "Başkanım ben de ceket alayım, size ayıp olmasın" - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçim sonuçlarının ardından birbirlerini kutladı.

Kongrede Ali Koç'un kürsüye gelmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım ile kürsüye çıkmadan önce:



💬 Başkanım bir saniye... Ben de bir ceket alayım da size ayıp olmasın. pic.twitter.com/DnXQcMolVm — Habertürk Spor (@HTSpor) June 10, 2024

Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye gelerek, taraftarları selamladı.

Kürsüye çıkmadan önce Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Sahaya çıkmadan önce üstünde ceketi olmayan Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a, "Başkanım ben de bir ceket alayım da size saygısızlık olmasın." dedi. Ali Koç'un o anları sosyal medyada beğeni topladı