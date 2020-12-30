Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."