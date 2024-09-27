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        Haberler Spor Futbol Ali Koç: Sürdürülemez bir ekonomi haline gelmiştir - Futbol Haberleri

        Ali Koç: Sürdürülemez bir ekonomi haline gelmiştir

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:24
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        "Sürdürülemez bir ekonomi haline gelmiştir"
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        Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.

        Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2 gün önce buradaydık, 5 saat süren bir toplantı yaptık. Kulüpler Birliği tam kadro buradaydık. Konuştuğumuz konulardan biri futbolun ekonomik durumuydu ve bu durum içinden hep birlikte nasıl daha sağlıklı bir ekonomiye sahip olabilirizdi. Gelir ve gider tarafı var. Bir tarafı arttırmamız lazım, bir tarafı azaltmamız lazım."

        "ŞÜPHELİLER YÖNETİCİLER DEĞİL"

        "Futbola baktığınız zaman, bunu birçok kez söyleyeceğim. Biz kulüp yöneticileri burada gönüllü insanlarız. Fedakarlık yapıp kulüpleri bir yere getirmeye çalışıyoruz. Karnemiz çok mu iyi, hayır değil. Ama kesinlikle olağan şüpheliler yöneticiler değil. Son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik açıdan yaşadıklarına baktığınız zaman hiçbiri kulüplerle endeksli değil. Yanlış, gereksiz transfer diyebilirsiniz ama bugün yayın gelirlerinin 500'den 96 milyon dolara düşmesi, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, döviz kurunun geldiği nokta, pandemi bunların hiçbiri kulüplerin kontrolünde olan durum değil. Bunlarla Türk futbol ekonomisi sürdürülemez hale gelmiştir."

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        "5 YIL ANLAŞTIK"

        "Sürdürülemez ekonomi, dış etkenlere çok daha açık hale geliyor. Bunlardan bir tanesi de illegal bahis sektörünün ciddi anlamda ilerlemesi. 5 yıllık harita yapmak üzere anlaştık. Sponsorlar da burada çok önemli. Sponsorlara öyle bir ortam vermeliyiz ki buraya seve seve girmeliler. Sıkıntı yaşayayım olmamalı."

        "EN ÖNEMLİ VAZİFEMİZ"

        "Sponsorlarımızı cezbetmek, kalıcı tutmak, daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak bu iklimin paydaşlarının en önemli vazifesi."

        "BU İKLİMİ SAĞLAMALIYIZ"

        "Hem kendi ligimizde hem de UEFA'da kalıcı, sürdürülebilir, potansiyelimizin hak ettiği başarılar için ekonominin sağlam, sürdürülebilir olması lazım. Bu iklimi sağlamamız lazım. Marka değeri arttıkça sponsorlar da gelecek."

        "KEŞKE BİZİM ÜLKEMİZDE DE OLSA"

        "Başkanımız söyledi. Ben bunu 5 yıldır Avrupa Kulüpler Birliği toplantılarında görüyorum. Sahada inanılmaz bir rekabet, saha dışında herkes ortak. Keşke bizim ülkemizde de olsa diyorum. İnşallah o günleri de göreceğiz."

        "GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR"

        "Sponsorların futbola gelmesi için futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor dediniz. Bu sezon bakınca bu iklim oluşuyor mu?"

        "Bu iklimin oluşması için birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi sahadaki futbolcular. Türkiye'ye son iki senede gelen hoca, futbolcular, marka olarak, oynadıkları seviye o anlamda bir ivme kazanılmıştır. Ama o işin sadece bir parçası. Bunun televizyondaki yorumculardan, kulüpler arasındaki ilişkilerden, maçlardan söyleme kadar, şampiyonluğun gerçekten sahada kazanıldığı inancına kadar bir sürü katmanları var. Doğru yoldayız ama gidecek daha çok yolumuz var."

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