30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcuların kendi aralarında topladıkları 5 milyon liranın Valilik tarafından başlatılan kampanyaya aktarıldığını açıklayan Ali Koç, rakip kulüplere de çağrıda bulunarak birlik içerisinde hareket etmeleri mesajını iletti.
KOÇ: 33 BİN AİLEYE DESTEK OLACAĞIZ
33 bin aileye kulüp olarak destek olacaklarını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Devletimize destek olma zamanı. İmkanı olanların ihtiyacı olanlara el uzatma zamanındayız. Fenerbahçe olarak neler yapabiliriz diye düşünürken futbol takımımız kendi arasında görüşerek 5 milyon liralık kaynak oluşturdu. Bizlerle temasa geçerek bu kaynağı en etkin şekilde nasıl kullanabiliriz diye görüştüler. Getir firması ile bir görüşme yaptık. Olası bir sokağa çıkma yasağı getirildiğinde kendi personelimize erzak dağıtımı yapabilir miyiz diye görüştük. Müthiş bir altyapıya sahip olduklarını gördük. Kaynak kullanımı konusunda alternatifleri görüşürken Getir ile konuştuk. Evlerinden çıkamayan büyüklerimize yardım etmek istediğimizi söyledik. Kendileri de İstanbul Valiliği ile bir çalışma yaptıklarını söylediler. Bizler de futbolcularımızın topladığı kaynağı Valiliğimizin başlattığı kampanyaya aktardık. Toplamda 33 bin aileye destek sağlayacağız. Valiliğimize ve Getir şirketine teşekkür ediyorum. Tüm rakiplerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. Şimdi gelin, vatandaşlarımıza hep beraber destek olalım. Gelin sizler de bu kampanyaya destek olun. Omuz omuza bir örnek teşkil edelim" dedi.
EMRE: ORTAK BİR FON İLE DESTEK OLMA KARARI ALDIK
Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu ise, "Dünya çok büyük bir hastalıkla mücadele ediyor. Ülkemizde de bu süreci yaşıyoruz. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık. Bu kararı başkanımıza ilettik ve birkaç yerle görüşme yaparak en doğru yere yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.
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