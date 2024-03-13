Ali Koç: Mehmet Büyükekşi bizi suçlamış!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için TFF'ye ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Ali Koç, yaşanan olaylarda TFF'nin Fenerbahçe'yi sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

İşte Ali Koç'un o açıklaması:

"Suudi Arabistan'da konusunda bir anormallik var. Fenerbahçe'nin sorumlu tutulması, bizi rahatsız ediyor. Devletimize çağrıda bulunduk ama herhalde onlar konuyu önemli bulaşmıyor. Biz araştırdık, neden hep biz? Neden bizi ve beni hedefe koydular. Araştırma sonucu istemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Meğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, devlet yetkililerine bizi işaret etmiş. Uğur Dündar'ın saat 16:00'daki açıklamasının krize sebep olduğunu devlet yetkililerine aktarmış. Ben de kendisine sordum. Oradakiler 'bana öyle sordular. Ben de 'Evet' dedim." cevabını verdi. Soranlar kim? Bakan seviyesi mi, başka seviye mi? "Peki dedim sayın başkan, rakibin Genel Sekreteri'nin Uğur Bey'den önce İstiklal Marşı'na izin verilmediğini söylemesini yetkililere aktardınız mı?" şeklinde sorum. "O tweet'ten haberim yok" dedi. Onların attığı tweet, bütün krizi tetikledi. Nevzat Dindar, Uğur Bey'in tweet'inden önce Eray Yazgan'a ulaştığını ve 'İstiklal Marşı okunmazsa sahaya çıkmıyoruz" dediğini aktardı. Bu durum bile kollandıklarını ortaya seriyor. Sebep oldukları rezaleti, Fenerbahçe üzerine yıkmaya çalışmakla Türk futbolunu yönetiyorlar. Gerisini siz düşünün. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz."