        Ali Koç: Kimse bize diz çöktüremez - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: Kimse bize diz çöktüremez

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımın toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırdığına dikkat çekti ve "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır" dedi.

        15.09.2025 - 09:42
        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması sonrası Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sarı-lacivertlilerden tepki geldi.

        Kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç imzasıyla yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır. Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz’da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. 3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa