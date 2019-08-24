Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Maçı iki takımın başkanı Göksel Gümüşdağ ve Ali Koç yan yana izledi. Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçları takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü, dünkü Beşiktaş-Göztepe maçının ardından bu mücadeleyi de tribünden takip etti.

Güneş’in yarın Türk Telekom’da oynanacak olacak Galatasaray-Konyaspor maçında da tribündeki yerini alması bekleniyor.