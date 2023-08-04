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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç, Galatasaray'a yanıt verdi - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç, Galatasaray'a yanıt verdi

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamaya Galatasaray cephesinden verilen yanıta dair bir cevap yayınladı. Metin Öztürk'le arasında geçen diyalogun kalabalık bir toplantıdan geçtiğini belirten Ali Koç, "Bu diyaloğun pek çok kişinin olduğu bir toplantıda, tam olarak yukarıda ve ilk gün de açıkladığım şekilde geliştiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine paylaşırım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 19:10
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        Ali Koç'tan Galatasaray'a yanıt
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        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "29 Mart 2023’te pek çok kulübün başkan ve yöneticilerinin yer aldığı bir toplantıda, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile aramızda kamuoyunca malum diyalog geçmiştir. Kalabalık bir toplantıda herkesin gözü önünde yaşanan bu diyaloğa rağmen son birkaç gündür konunun muhataplarınca gerçek durumla hiç ilgisi olmayan, son derece yanıltıcı açıklamalar yapılmıştır.

        İlgili toplantıda gündeme gelen, iki kulüp arasında yaşanan ve tüm spor kamuoyunu meşgul eden gündem üzerine Sayın Öztürk ile gerçekleşen diyaloğumuzda kendilerine; “Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım.” diyerek tüm kamuoyu önünde karşılıklı görüşme teklifimi sundum, “Bu adımı isterseniz kendi kulüp televizyonunuzda yapabiliriz” diye belirttim. Öztürk bu çağrım üzerine herkesin önünde ‘Başkan Dursun Özbek sizin karşınıza çıkamaz, öyle bir hitabeti de yok’ şeklinde cevap vermiştir. Yine aynı toplantıya yönelik o dönemde kamuoyunca çok tartışılan bir diğer konu olarak Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım yönünde, tamamıyla yalan ve yanlışlarla dolu bir iddia da gündeme getirilmiştir.

        Nitekim aramızda geçen bu konuşmalar, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci tarafından 11 Mayıs 2023 Perşembe günü bazı kulüp başkan ve yöneticilerinin olduğu bir başka toplantıda da rakibimizin Sportif A.Ş. Başkan Vekili ile paylaşılmıştır. Kendisinden bu konuya dair ne konuşmanın yapıldığı anda ne de sonrasında hiçbir itiraz gelmemiştir.

        Geldiğimiz noktada; Metin Öztürk’ün yaptığı söylem değiştirme yaklaşımı gibi ilgili kulübün malum medya mensuplarının da önce ‘o yönetici Galatasaray’dan istifa etmelidir’ , ‘bu yönetici kim ise bu konunun peşini asla bırakmayacağız, öğreneceğiz’ dediklerine, sonrasında bu söylemlerini tamamen değiştirerek konuyu olduğundan bambaşka şekilde ele aldıklarına şahit olduk.

        Bu diyaloğun pek çok kişinin olduğu bir toplantıda, tam olarak yukarıda ve ilk gün de açıkladığım şekilde geliştiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine paylaşırım" ifadelerine yer verdi.

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