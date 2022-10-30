Fenerbahçe Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Fener Alayı yürüyüşü organizasyonu gerçekleştirdi. Saat 21.00'de başlayan, Fenerbahçelilerin yanı sıra binlerce vatandaşın, Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayraklarıyla ilgi gösterdiği yürüyüşte, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte toplanan kalabalık, slogan ve marşlarla Ülker Stadı'na doğru yürüdü. Havai fişeklerin de atıldığı yürüyüş, yaklaşık 1.5 saat sürdü ve Ülker Stadı'nın önündeki deniz feneri alanına geçildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, katılan herkese teşekkür ederek, "Bugün çok özel bir gün. Tüm günlerin arasındaki en güzel gün. Aklın, bilimin, çağdaşlığın, Cumhuriyet'imizin 99. yılı kutlu olsun." dedi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anan Koç, şunları söyledi: "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'imizin 99. yılını kutlarken 100. yılın heyecanını yaşamaya başladık. Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi 100. yılda da en önde olacağız. Cumhuriyet'in feneri olacağız. Fener alayımız, Cumhuriyet'imizin 100. yılını karşılarken bir yıl boyunca atacağımız adımlarından ilkidir. Bu yürüyüş, bu gece yaktığımız bu ateş aslında kalplerimizde yanan cumhuriyet ateşinin yansımasıdır. İçimizdeki cumhuriyet ateşi her daim var olsun. Ne deriz biz her zaman; Atatürk'ün hangi takımı tuttuğundan çok hangi takımın onun yolundan yürüdüğüdür çok daha önemlisi. Bizler bu vatan uğruna verilen mücadeleyi hisseden, kara kışta vatana siper olanları unutmayan, kadınıyla erkeğiyle günlerce uyumadan cepheden savaşanları kalplerimizden çıkarmayan, atamızın emanetine sahip çıkan, hiçbir zaman ilkelerinden şaşmayanlar olarak, ilelebet göğsümüzde yanacak olan cumhuriyet feneriyle vatana aşık olmak için çalışıyor ve yaşıyoruz."

- "Artık fabrika ayarlarına dönmemizin zamanı gelmiştir" Bu toprakların kıymetini bilenler olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'nin emrinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Koç, "Buradaki tüm dostlarla, güzel vatanımızın ve dünyamızın dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle beraber bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü tüm camiasıyla, sporcularıyla, çalışanlarıyla, her bir bireyiyle ilelebet Ata'sının izinden gitmeye, Cumhuriyet'imizin yılmaz, yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Değil 100 yıl, yüzlerce yıl geçse de sarı-lacivert kalpler, ay-yıldızımızın gölgesinde olmaya, ülkesinin emrinde olmaya devam edecektir. Kalplerimizde yanan cumhuriyet ateşiyse hiçbir zaman sönmeyecektir." diye konuştu. Fenerbahçe'nin bugüne dek Türkiye'nin en çok şampiyon olan, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen ve tüm branşlarda ülke bayrağını başarıyla dalgalandıran bir kulüp olduğunu kaydeden Koç, "100. yılda başarıların, şampiyonlukların adını Fenerbahçe'mizin renkleriyle yazmak istiyoruz. Artık fabrika ayarlarına dönmemizin zamanı gelmiştir. Aslında bugün, 99. yılın son gününde, yani Cumhuriyet Bayramı'mızda, kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Opet müthiş bir zafer kazanarak şampiyonluk fitilini ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

- "Sporcularımızın yanında olun" Taraftarlara seslenen Ali Koç, sporcularının şampiyonluk bilinciyle, sorumlulukla mücadele edeceklerinden şüphe duymamaları gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şu görüşlerini aktardı: "Ben ve arkadaşlarımdan da hiçbir şüpheniz olmasın. Asıl büyük sorumluluk sizindir, taraftarlarımızındır. Her maç, her karşılaşma, her zorlu yolda, her tökezlemede formamızı taşıyan sporcularımızın yanında olun. Onların yorulduğu, düştüğü yerde en büyük güç siz olacaksınız. Çünkü bunu sadece siz yapabilirsiniz. Onları düştüğü yerde ayağa kaldıracak sizin sevginiz ve desteğiniz olacaktır. Bunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Unuttuk bunu son dönemlerde. Hatırlayalım, özellikle sosyal medyada yuvalanmış yapılardan, gerek içimizde başarısızlığımızı isteyenlerden ama daha önemlisi dışarıdan bizi karıştırmaya çalışanlardan koruyun sporcularımızı. Ümraniyespor maçından sonra söylediğim sözlerimi lütfen aklınızdan çıkarmayın. En büyük rakibimiz kendi camiamız olmasın. En büyük desteğimiz kendi camiamız olsun. Görüyorsunuz kafayı bir kaldırdık, işler yolunda bir gitmeye başladı. Bizle uğraşanları, olmayan şeylerle saldıranları, gazeteci kimliği altında mesleğini unutan, bir takımın medya çalışanları gibi beni hedef alıp, iftira atanları unutmayın. Onlara yer bırakmayın. Eğer siz bu sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu bilinçle hareket ederseniz, yanımızda olursanız, ne sporcularımız yorulur ne biz vazgeçeriz ne de kimse bize zerre kadar zarar verir."

- Voleybolcular kupa kaldırdı Ali Koç daha sonra bugün Vakıfbank'ı yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularını çağırıp alkışlattı. Kadın sporcular kazandıkları kupayı kaldırarak tezahüratlara eşlik etti. Türk bayrağı sallayıp, taraftarlara "sarı-lacivert" sloganıyla üçlü çektiren Ali Koç, "Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti. Bu kalabalık gösteriyor ki Türkiye'nin 100. yılında şampiyonluklar en çok da bize yakışacaktır." ifadelerini kullandı. Alanda bulunan meşaleyi yakan Ali Koç, yöneticiler ve sporcular, daha sonra çalınan marşlara eşlik etti.