Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu. Koç, Belözoğlu'nun direkt kendisine bağlı olarak sportif direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun transfer dönemindeki eylemlerinden övgüyle söz etti.
Koç'u açıklamaları şöyle:
"Emre hem kaptan, sportif direktör gibi takımın başındaydı. Emre ile yakın çalışma imkanımız oldu. Değerlerini, becerilerini anladık. Bazı transferlerimiz hocanın olmazsa olmazıydı. Bazı isimler Emre'nin önerisi ile gündeme geldi. bazıları da ortak akılla oldu. Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 lisanı rahat konuşması, eski oynadığı dönemlerdeki isimlerin önemli yerlerde olmasından dolayı geniş çevresi var.
"OLMAZ DENİLENLERİ GETİRDİ"
Emre Belözoğlu'nun başarısı çok fazla. Samatta transferi ve ödemede esneklik. Gelmesi mümkün olmayanları rahatlıkla getirmesi. Emre en çok finans ekibi ile çalıştı. Nakit akışına baktı. Bu işte oldukça tecrübesiz olmasına rağmen tecrübeli gibi adımlar attı. Bu beni çok etkiledi. Emre bu süreçte üstüne düşeni yapmıştır. Gelecek vaat eden futbolcu isimlerini belirledi. Hocamız sonra geldi. Teknik direktör, sportif direktör ve Volkan Ballı. Temel kolonlar bu futbolun. Bu üçlünün tek vücut duruşu.
En doğru isim yoğunluktan açıklanmadı. En son açıklayalım dedik, hak ettiği şekilde açıklayalım dedik, aceleye getirmek istemedik. Ama 1 hafta, 15 gün içinde açıklayacağız."
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