Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "Öncelikle taraftarlarımızdan özür dileriz. Bunlar futbolda var. Toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öte bir durum değil" dedi

Böyle sonuçlara Kadıköy'de alışkın olmadıklarını söyleyen Koç, "Alışkın değiliz tabii. Daha önceki sezonlarda 4-0, 6-0 yenerken biz şampiyon olamamıştık. Taraftarlarımız umutlarını kaybetmesin. Daha çok uzun bir yol var. İyi oynamadık. Bize yakışmadı. İnşallah biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"Böyle iniş çıkışlı zamanlar olabilir" diyen Ali Koç, "Nasıl ki 'en büyük favori Fenerbahçe' dedirten bu ekipse, bu takım da o takım. Yeni bir sayfa açılacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Önümüzde 19 hafta var, 4 puan fark nedir ki?" ifadelerini kullanan Ali Koç, "Daha köprünün altından çok su akacaktır. Ben takımıma ve hocama güveniyorum" diye konuştu.