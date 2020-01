Ali Koç: "Bu Türkiye'nin davası"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şike kumpası davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koç'un açıklamaları şöyle:

"Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu biliyoruz. O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş, her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok. Bugün geldiğimiz nokta da Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay. O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın. Usüldeki sıkıntılar giderildikten sonra bu davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanacağını umuyoruz. Diğer taraftan kumpas davasının da aynı şekilde... İnandığımız sonuca kavuşacağımıza hiçbir şüphemiz yok. Bu sadece Fenerbahçe'nin davası değil, bu Türkiye'nin davası. Cumhurbaşkanı'na kadar gözüne kestiren, pek çok aile yıkan, kurumları bitiren ve devleti yıkmaya çalışan bu örgütün karşısında olmak vatanı seven herkesin görevidir. Bu ve bunun gibi kumpas olan her davaya sahip çıkmalıyız ki, bir daha kimse buna cesaret edemesin. Vicdanı olan herkes, Fenerbahçe'nin bu mücadelesine müteşekkirdir ve biz de her zaman bundan gurur duymuşuzdur."