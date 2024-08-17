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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'a yabancı madde atıldı; saldırı girişiminde bulunuldu! İzmir'de saha karıştı - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'a yabancı madde atıldı; saldırı girişiminde bulunuldu! İzmir'de saha karıştı

        Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde atıldı. Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için devre arasında o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yabancı madde yağdı, ardından madde isabet eden Ali Koç yere düştü ve oyun duraklatıldı. Ali Koç saha kenarındayken bir kişinin arkadan itmesi sonrasında yere düştü. Polisler, Ali Koç'u arkadan iten kişiyi etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 23:21 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:47
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        Ali Koç'a saldırı! İzmir'de saha karıştı
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında deplasman tribününe gitti.

        Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle devre arasında deplasman tribününe yönelen Ali Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü.

        Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

        YABANCI MADDE İSABET ETTİ

        Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a protokole dönüşte saha kenarında yabancı madde yağdı.

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        SALDIRI GİRİŞİMİ

        Saha kenarında ortalık bir anda karışırken Ali Koç, bir kişinin kendisini arkadan ittirmesi sonucu yerde kaldı.

        Ali Koç'un yerde kalması sonrasında güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti ve etkisiz hale getirdi.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik görevlileri eşliğinde daha sonra protokol tribünündeki yerini aldı.

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