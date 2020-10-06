Ali ismi her anne babanın çocuğuna koymak isteyeceği çok özel bir isim. İsmin ne kadar sık kullanıldığını da çevremizden mutlaka görüyoruz. Peki, Ali ne demek? Ali isminin özellikleri neler?
Ali İsminin Anlamı Nedir?
Ali ismi, yüksek, yüce, ulu anlamını taşır. Bununla beraber Hz. Ali: Peygamberimizin amcazadesi, Ebu Talip’in oğlu ve Peygamberimizin kızı Hz. Fatma (r. anha) eşi anlamındadır. Yine Ali 4. Halife olarak da biliniyor. Ali adı, Türkiye’de 2. Sırada yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 774000 kişi Ali adını taşıyor. İstanbul’da ise yaklaşık 103500 kişiye Ali adı verilmiş. Ali ismi, Türkiye’de yaklaşık her 110 kişide 1 tane çıkıyor.
Ali İsminin Özellikleri
Ali ismini taşıyan kişilerin en belirgin özellikleri merhametli olmalarıdır. Hataları çoğu zaman affederler. Her zaman kişiye yeniden şans vermekten yanadırlar. Kinci bir kişiliği yoktur. Bu yüzden bazen kötü niyetli insanlar onları üzebilir.
Ali ismindeki bireyler dünyevi şeylerle çok ilgilenmezler. Onlara göre hayata dair her şey gelip geçicidir. Kırgınlıklar ise onlara saçma gelir. Karşı cinste yalnızca samimiyet ve iyi niyet ararlar. Bunun dışında pek bir beklentileri yoktur.
Ali ismindeki bireyler için aile kavramı önemlidir. Ailesine saygı duyar, onların fikirlerini kendi fikirleri gibi benimser. Özellikle annesine tutkundur. Ona bağlılığı hiçbir şeyle ölçülemez. Eş seçiminde anneyi model alır.
Ali İsmi Kuranda Geçiyor Mu?
Elbette geçiyor. Kuranda Ali ismini sık sık görmek mümkün.
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