Soygun hikâyesi

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Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın'ın rol aldığı film iki yakın arkadaş olan 'Ali' ile 'Okan'ın girdikleri bir soygunda başlarına gelenlerin hikâye edinildiği 'Soygun Oyunu: Büyük Vurgun''un gösterim tarihi 18 Şubat 2020 olarak belirlendi.

Polisiye komedi türündeki filmde olaylar iki kahramanın kazanmaları gereken, kazanırken de sevdiklerini tehlikeye attıkları bir oyuna dönüşür.