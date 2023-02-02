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Kasımpaşa'dan iki transfer birden: Ali Gholizadeh ve Fabiano Silva, Paşa'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İranlı Ali Gholizadeh ve Fabiano Silva'yı renklerine bağladı. İki oyuncu da geçtikleri sağlık kontrollerinin ardından lacivert-beyazlı formayı giydi ve resmi sözleşmeleri imzaladı

Giriş: 02.02.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kasımpaşa'dan iki transfer birden: Ali Gholizadeh ve Fabiano Silva, Paşa'da!
AA

Kasımpaşa kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Paşa ilk olarak İranlı futbolcu Ali Gholizadeh'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Orta sahada görev yapan Gholizadeh, sezonun ilk yarısında Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'de forma giymişti.

İKİNCİ TRANSFER: FABIANO SILVA

Paşa, Ali Gholizadeh'ten sonra bu kez Fabiano Silva'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sağ bek bölgesinde görev yapan 22 yaşındaki Brezilyalı, 2018'den bu yana Portekiz ekibi Braga'da top koşturuyordu.

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