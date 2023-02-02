Kasımpaşa kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Paşa ilk olarak İranlı futbolcu Ali Gholizadeh'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.
Orta sahada görev yapan Gholizadeh, sezonun ilk yarısında Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'de forma giymişti.
İKİNCİ TRANSFER: FABIANO SILVA
Paşa, Ali Gholizadeh'ten sonra bu kez Fabiano Silva'yı renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladığı belirtildi.
Sağ bek bölgesinde görev yapan 22 yaşındaki Brezilyalı, 2018'den bu yana Portekiz ekibi Braga'da top koşturuyordu.