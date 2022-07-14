Belçika ekiplerinden Charleroi forması giyen Ali Gholizadeh, Dünya Kupası’nda oynamak istediğini söyledi ve transfer için konuştu.Katar’daki Dünya Kupası’nda İran Milli Takımı’nda olmak istediğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, “2018’de yoktum çünkü İran’da çok az oynamıştım ve Avrupa futbolunu keşfetmemiştim. Ama bu yıl çağrılmak ve oynamak için çok daha fazla şansım var” diye konuştu.
İran Milli Takımı Teknik Direktörü Dragan Skocic, kendisi için yaptığı, “oynamalı ve performans göstermeli” açıklamalarına da değinen Ali Gholizadeh, “Bu normal, eğer kulübünüzde düzenli olarak oynamıyorsanız, Dünya Kupası’nda olmayı ve iyi performans göstermeyi nasıl söyleyebilirsiniz? Ayrıca, sadece oynamamalı, özel bir şeyler yapmalı ve kendinizi göstermelisiniz” dedi. Bu yaz, büyük bir takıma transfer olması durumunda söylediklerini yapma şansının azalacağı yönünde yorum yapılan Gholizadeh, “Bu doğru” değerlendirmesinde bulundu.
“NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ”
Transfer söyleminin ardından Türkiye’den Beşiktaş ile adının geçtiği hatırlatılan İranlı futbolcu, “Instagram’da Beşiktaş taraftarından çok sayıda mesaj alıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Ben Charleroi’ye odaklandım” sözlerini kullandı.
Forvet ve kanatlarda forma giyebilen Ali Gholizadeh’un, Charleroi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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